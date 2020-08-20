В Мурманской области отмечается снижение преступности

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-июль 2020 года. Всего зарегистрировано 7011 преступлений, что на 49 или 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре преступности преобладают кражи (30,1%), мошенничества (21,4%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,2%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 24,5% и 12,9% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 0,4%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 25,3% (с 1584 до 1985), их удельный вес увеличился на 5,9% и составил 28,3%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 40,9% (с 22 до 13).

Зарегистрировано 84 преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 17,7%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 16,4% и составило 61 лицо.

Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, уменьшилось на 4% и составило 144.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 14,6%, а коррупционной направленности – на 32,1%.

Число экологических преступлений увеличилось на 5,8% и составило 73.

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами, отмечает прокуратура Мурманской области.