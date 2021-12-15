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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 11:45

В Мурманской области отмечается снижение преступности

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за 11 месяцев текущего года. Как сообщает надзорное ведомство, за период с января по ноябрь 2021 года в нашем регионе зарегистрировано 11172 преступления, что на 179, или 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре преступности преобладают кражи (33%), мошенничества (20,5%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%). Число краж возросло на 1,8%, а мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 5% и 13,8% соответственно.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 0,7% (с 3338 до 3314), а их удельный вес возрос на 0,3% и составил 29,7% (29,4%).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 3,5% (с 41,5% до 38%).

Количество убийств сократилось на 3,7% (с 27 до 26).

Количество погибших в результате преступных посягательств возросло на 5,6% и составляет 102 лица.

Зарегистрировано 101 преступление, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 13,7%.

Число лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, сократилось на 14,3% и составило 180 лиц.

На 0,3% (с 313 до 314) возросло число зарегистрированных преступлений экономической направленности, коррупционной направленности снизилось (-6,4%, с 78 до 73).

Число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, возросло на 5,6% и составляет 19 преступлений.

Более половины преступлений (3621) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое (1356) - в состоянии алкогольного опьянения.

На 4,8% снизилась преступность среди несовершеннолетних (со 228 до 217).

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