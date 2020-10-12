В Мурманской области отмечается снижение производства пищевых продуктов

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, индекс производства пищевых продуктов в Мурманской области в отчётном периоде, январь-август текущего года, составил 87,3%. В большей части снижение обусловлено ухудшением конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента в странах - потребителях, где введены карантинные ограничения.

В натуральном выражении в нашем регионе сократился выпуск ракообразных (на 20,3%), рыбы мороженой (на 6,5%), филе рыбного мороженого (на 18,8%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 23,2%), субпродуктов убойных животных (на 8,4%), свинины, кроме субпродуктов (на 15,5%), колбасных изделий (на 8,5%), хлебобулочных изделий (на 4%), молока, кроме сырого (на 3,3%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 2,2%), сыров и творога (на 9,7%).

В то же время увеличились объёмы производства консервов рыбных (на 6,1%), говядины, кроме субпродуктов (на 6,4%).

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 92,8% в результате снижения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Рост производства прочих транспортных средств и оборудования в 3,3 раза обусловлен неритмичным закрытием актов выполненных судоремонтных работ с длительным циклом в заводских условиях, увеличением объёмов заказов, пишет региональный Минэк.