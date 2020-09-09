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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.20 12:15

В Мурманской области отмечается снижение производства пищевых продуктов за счёт ухудшения конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, в январе-июле 2020 года в добывающей промышленности Мурманской области отгружено товаров собственного производства на сумму 80,3 млрд рублей (123,9% к соответствующему периоду 2019 года в действующих ценах).

Индекс производства составил 102,9% к январю-июлю 2019 года (в среднем по России – 93,4%).

В связи с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа снизилось производство железорудного концентрата (на 2,9% к соответствующему периоду 2019 года). Ниже прошлогоднего уровня произведено нефелинового (93%), кобальтового (91%) и лопаритового (97,9%) концентратов. В то же время увеличился выпуск апатитового (101,3%) и никелевого (в 2,1 раза) концентратов, щебня (на 2,8%).

Цены производителей добывающей промышленности снизились на 10,4%, в основном за счёт контрактов на поставку продукции на внутренний рынок.

В январе-июле текущего года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 385,6 млрд рублей, что в 3,6 раза выше показателя соответствующего периода 2019 года в действующих ценах. Основная причина – закрытие толлинговых договоров и переход на покупку сырья в собственность на крупнейшем металлургическом предприятии региона.

Индекс производства составил 97% к январю-июлю 2019 года (в среднем по России – 97,5%).

Цены производителей обрабатывающей промышленности выросли на 8,2%, преимущественно в результате увеличения экспортных цен.

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (72,9%), производство пищевых продуктов (18%) и ремонт и монтаж машин и оборудования (3,1%).

Уровень металлургического производства снизился на 7,4% к январю-июлю 2019 года. Сократился выпуск никеля необработанного (на 8,2%) в связи с проведением пуско-наладочных работ на производстве рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания. В результате снижения загрузки мощностей для минимизации экологического воздействия из-за неблагоприятных метеоусловий сократилось производство рафинированной меди (на 15,7%). При этом выше прошлогоднего уровня произведено никелевых порошков (в 1,7 раза), кобальта необработанного (на 4 %) и алюминиевых сплавов (на 0,4 %).

Индекс производства пищевых продуктов в отчетном периоде составил 91,5%.

В большей части снижение обусловлено ухудшением конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента в странах-потребителях, где введены карантинные ограничения.

В натуральном выражении сократился выпуск ракообразных (на 18,1%), рыбы мороженой (на 2,1%), филе рыбного мороженого (на 10,6%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 19,9%), консервов рыбных (на 1,3%), свинины, кроме субпродуктов (на 1,2%), колбасных изделий (на 14,9%), хлебобулочных изделий (на 5,4%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 2,3%), сыров и творога (на 10,7%). В то же время увеличились объёмы производства говядины, кроме субпродуктов (в 1,8 раза), субпродуктов убойных животных (на 6,4%), молока, кроме сырого (на 3%).

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 95,7% в результате снижения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Рост производства прочих транспортных средств и оборудования в 2,7 раза обусловлен неритмичным закрытием актов выполненных судоремонтных работ с длительным циклом в заводских условиях, увеличением объемов заказов.

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