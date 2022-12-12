В Мурманской области отмечается снижение реальных денежных доходов населения

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Уровень жизни населения» статистическое ведомство отмечает, что в январе-сентябре 2022 года в Мурманской области объём денежных доходов населения, по предварительным данным, сложился в размере 352927 млн рублей и увеличился по сравнению с январём-сентябрём 2021 года на 11,1%.

Потребительские расходы населения в данный период, по предварительным данным, составили 258108 млн рублей и увеличились по сравнению с январём-сентябрём 2021 года на 13,2%.

Реальные денежные доходы, по предварительным данным, в III квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшились на 6,1%, в III кварта-е 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 5,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в III квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года снизились на 5,9%, в III квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 5,3%.