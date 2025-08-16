В Мурманской области отмечается снижение среднесуточной калорийности питания в домохозяйствах региона

Как сообщает Мурманскстат, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, среднесуточный объём калорий, полученных каждым жителем Мурманской области, в 2024 году составил 2358 килокалорий. Из них животного происхождения – 1002 килокалории (43 процента от суточного рациона).

Пищевая ценность суточного рациона в среднем – 78 граммов белка, 108 – жиров и 265 граммов – углеводов.

В последние годы наблюдалась тенденция снижения среднесуточной калорийности. По сравнению с 2017 годом, в 2024 году потребление калорий в среднем на члена домохозяйства нашего региона в сутки уменьшилось на 127 килокалорий. При этом на снижение калорийности в большей мере повлияло сокращение углеводов в суточном рационе (на 10 процентов).