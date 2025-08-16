Мурманская область. Арктика (16+)16.08.25 14:00
В Мурманской области отмечается снижение среднесуточной калорийности питания в домохозяйствах региона
Как сообщает Мурманскстат, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, среднесуточный объём калорий, полученных каждым жителем Мурманской области, в 2024 году составил 2358 килокалорий. Из них животного происхождения – 1002 килокалории (43 процента от суточного рациона).
Пищевая ценность суточного рациона в среднем – 78 граммов белка, 108 – жиров и 265 граммов – углеводов.
В последние годы наблюдалась тенденция снижения среднесуточной калорийности. По сравнению с 2017 годом, в 2024 году потребление калорий в среднем на члена домохозяйства нашего региона в сутки уменьшилось на 127 килокалорий. При этом на снижение калорийности в большей мере повлияло сокращение углеводов в суточном рационе (на 10 процентов).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
