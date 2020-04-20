В Мурманской области отмечается снижение уровня преступности

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-март 2020 года. Всего зарегистрировано 2991 преступление, что на 73, или 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (28,4%), мошенничества (22,1%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (12,7%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 21,7% и 28% соответственно, а количество краж, наоборот, уменьшилось на 8%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 16,6% (с 692 до 807), их удельный вес увеличился на 4,4% и составил 27%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 38,5% и составило 8 преступлений.

Зарегистрированы 40 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 25,9%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 12,5% и составило 35 лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, уменьшилось на 4,8% и составило 60 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 25,6%, а коррупционной направленности – на 18,2%.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 19,1% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об уменьшении их удельного веса (64,4%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.