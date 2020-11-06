В Мурманской области отмечается температура воздуха выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 ноября погоду нашего региона по-прежнему будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море.

8 ноября ожидается смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 6 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5°, ночью при прояснениях до -5°.

Штормовое предупреждение

С 9о до 12 часов 5 ноября на севере побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0- 8,5 метра . Сохранится до 00-03 часов 6 ноября.

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На 5 ноября ледовые явления в виде заберегов, неполного ледостава сохраняются на водных объектах северо-востока, востока Мурманской области (рр. Туманная, Чудзъйок, Поной, оз. Ловозеро), на реках остальной территории - чисто. На крупных водоёмах - чисто.