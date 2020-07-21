В Мурманской области отмечается значительный рост поступлений по транспортному налогу организаций

От налогоплательщиков Мурманской области за полугодие текущего года в консолидированный бюджет региона перечислено почти 35 млрд рублей, из которых 46% составил налог на доходы физических лиц, 36% - налог на прибыль организаций.

Налоговыми органами Мурманской области отмечен значительный прирост поступлений платежей за природопользование. Организации и индивидуальные предприниматели Кольского края уплатили 915 млн рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, что на 16,6% выше уровня поступлений за аналогичный период 2019 года.

В структуре поступлений имущественных налогов также наблюдается рост поступлений по транспортному налогу организаций в 1,5 раза.