Мурманская область. Арктика (16+)21.07.20 09:15
В Мурманской области отмечается значительный рост поступлений по транспортному налогу организаций
От налогоплательщиков Мурманской области за полугодие текущего года в консолидированный бюджет региона перечислено почти 35 млрд рублей, из которых 46% составил налог на доходы физических лиц, 36% - налог на прибыль организаций.
Налоговыми органами Мурманской области отмечен значительный прирост поступлений платежей за природопользование. Организации и индивидуальные предприниматели Кольского края уплатили 915 млн рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, что на 16,6% выше уровня поступлений за аналогичный период 2019 года.
В структуре поступлений имущественных налогов также наблюдается рост поступлений по транспортному налогу организаций в 1,5 раза.
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