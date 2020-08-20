В Мурманской области отмечают рост поступлений налоговых платежей от жителей и бизнес сообщества

За семь месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Мурманской области перечислено почти 46 миллиардов рублей. Из них в областной бюджет поступило 36,4 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований области – 9,5 миллиарда рублей.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета области являются налог на доходы физических лиц - 42% и налог на прибыль организаций - 40%.

Специалисты налоговой службы отмечают рост поступлений налоговых платежей от жителей и бизнес сообщества Кольского края в текущем году. Так за январь-июль 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года выросли поступления: по налогу на доходы физических лиц на 2,6%, по платежам за пользование природными ресурсами на 15%, по транспортному налогу организаций на 50%, по налогу на имущество физических лиц на 3,8%.