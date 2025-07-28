В Мурманской области отмечен рост числа заявлений в организации СПО по инженерно-техническому профилю

Количество поданных заявлений на первый курс по техническим наукам, технологии и инженерному делу в региональные колледжи уже на 8% больше, чем по итогам приёмной кампании 2024 года (6,4 тысячи заявлений).

В России количество заявлений от абитуриентов на эти направления составило 1,7 млн – на 800 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

«Обучение рабочим профессиям привлекает всё больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, – к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Уже в первые 10 дней приёмной кампании мы наблюдали двукратный рост числа заявлений по сравнению с прошлым годом. Такой рост интереса к СПО наглядно подтверждает востребованность рабочих профессий среди молодежи и успешную реализацию задач, поставленных Президентом России», – подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Мурманской области в соответствии с повышением запроса увеличен план приёма на обучение по данным направлениям. Он составляет 4421 место на бюджетной и платной основе, годом ранее – 4188 мест.

«Инженерные специальности входят в топ-20 образовательных направлений, утверждённых в стратегическом плане «На Севере – жить!», правительство проводит большую работу для притока молодых кадров на промышленные предприятия региона», – отметила заместитель министра образования и науки нашего региона Елена Зубрицкая.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, всего в 2025 году приём на программы СПО осуществляется в 21 колледже и двух вузах, расположенных в 13 муниципалитетах региона. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Мурманской области. Абитуриенты могут подать документы лично в образовательную организацию, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, на электронную почту образовательной организации, через портал «Госуслуги» по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550969/#&gid=1&pid=3