В Мурманской области отмечен рост количества северян, ведущих здоровый образ жизни

Министерство экономического развития Мурманской области провело плановый мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2019 год.

В отчётном периоде во всех муниципальных образованиях отмечена положительная тенденция роста размера среднемесячной начисленной заработной платы как работников крупных и средних предприятий, так и бюджетных учреждений социальной сферы.

Среди показателей социальной направленности в большинстве муниципалитетов зафиксировано увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Соответственно снизилось количество детей, стоящих на учете для определения в ДОУ.

Также мониторинг показал значительный рост количества северян, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Результаты мониторинга будут рассмотрены на заседании Комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области в соответствии с федеральными установками проводится ежегодно.

Разработана система оценки, которая позволяет определить динамику изменения показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития муниципальных образований, эффективность расходования бюджетных средств, качество жизни населения.

В систему организации мониторинга включен широкий перечень показателей, охватывающих такие сферы деятельности как образование, культура, спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления (в том числе дорожное хозяйство и транспортная доступность, инвестиционная привлекательность территорий, развитие малого и среднего предпринимательства, доходы населения).