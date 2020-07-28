В Мурманской области отмечено значительное снижение числа зарегистрированных сообщений о коррупционных преступлениях

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года. В работе коллегии приняли участие только сотрудники аппарата Следственного управления во избежание распространения коронавирусной инфекции.

В своём выступлении руководитель Следственного управления Андрей Ефремов отметил, что в первом полугодии 2020 года деятельность Следственного управления, осуществлялась в условиях снижения на общего количества зарегистрированных на территории Мурманской области преступлений.

Осуществлено более 450 выездов на места происшествий, рассмотрено более двух тысяч сообщений о преступлениях. По результатам доследственных проверок возбуждено 523 уголовных дела.

В I полугодии 2020 года обеспечена эффективная работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, в Мурманской области поднялась до максимального уровня и составила 100% (по России раскрываемость убийств - 98,2%; ч. 4 ст. 111 УК РФ - 98,9%).

Приоритетным направлением в деятельности Следственного управления остается раскрытие и расследование преступлений категории «прошлых лет». Раскрыто и расследовано 15 преступлений, из них – 4 преступления, предусмотренные ст. 105 УК РФ; 2 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В суд направлено 12 уголовных дел по обвинению 12 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности. Среди привлеченных к уголовной ответственности лиц один депутат, два должностных лица правоохранительных органов, два сотрудника государственных, муниципальных учреждений; три лица, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации. При этом отмечено значительное снижение числа зарегистрированных сообщений о коррупционных преступлениях - более чем на 40%.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, одним из основных элементов защиты потерпевшего в уголовном процессе является возмещение ему вреда, нанесенного в результате совершенного преступления.

Общий ущерб от преступлений составил более 142 миллионов рублей, следователями обеспечено возмещение ущерба на сумму более 106 миллионов рублей, что составило 75%.

В текущем году одним из приоритетных направлений в деятельности следственного управления остается – соблюдение прав социально незащищенных слоев населения, в первую очередь, несовершеннолетних. Обеспечена реализация принципа неотвратимости уголовного наказания за совершение преступлений в отношении детей. Всего возбуждено 35 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом в первом полугодии 2020 года возбуждено 27 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Из них 18 дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Количество поступивших в Следственное управление обращений уменьшилось с 1037 до 947. При этом отмечен возросший интерес граждан к официальному ресурсу в сети «Интернет». В интернет-приёмную регионального ведомства поступило 265 обращений.

Андрей Ефремов отметил, что положительные результаты, достигнутые Следственным управлением, – это результат неустанного труда следователей, а также понимания общности решаемых задач правоохранительными органами, специальными службами и органами власти.