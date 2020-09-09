В Мурманской области отмечено значительное снижение объёмов ввода жилья

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, Мурманской области объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-июль 2020 года сложился в сумме 44,2 млрд рублей, или 137,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах горнопромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-июль 2020 года за счёт всех источников финансирования введено 13,8 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 56,1% от уровня аналогичного периода 2019 года. Всего в Мурманской области введён 101 жилой дом, из которых 99 домов относятся к индивидуальному жилищному строительству (12 тысяч кв. метров).