В Мурманской области отменён особый противопожарный режим

В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Мурманской области отменён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства региона сегодня подписано губернатором Андреем Чибисом.

Особый противопожарный режим при необходимости вводится в соответствии со статьёй 15 Закона Мурманской области № 1255-01-ЗМО «О пожарной безопасности в Мурманской области». Он устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные федеральными и региональными нормативными актами.

В 2021 году особый противопожарный режим в Мурманской области был введён 10 июня, напоминает региональное Министерство информационной политики.