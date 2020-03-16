В Мурманской области отменены культурно-массовые мероприятия численностью свыше 100 человек

С целью предотвращения появления и распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области вводится режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщил глава региона, открывая оперативное совещание.

По решению оперативного штаба, который возглавляет губернатор Андрей Чибис, с 17 марта в Мурманской области отменяются все культурно-массовые мероприятия численностью свыше 100 человек. Также запрещено проведение мероприятий с участием иностранцев и выезд организованных групп детей и взрослых за границу и по Российской Федерации.

Рекомендация – ограничить перемещение за пределы региона – дана всем жителям Заполярья.

«Меры достаточно жёсткие, но они необходимы на этом этапе, мы внимательно будем следить за их исполнением. За нарушение запретов организаторы и инициаторы их неисполнения будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», – предупредил губернатор.

Как подчеркнул Андрей Чибис при этом пока никакие запреты на посещение образовательных организаций и перевод на дистанционное обучение школьников и студентов не вводятся, возможно, такое решение будет принято позже.

Глава региона акцентировал внимание, что граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также те, кто не исключает контакт с заболевшими коронавирусом, обязаны позвонить по телефону «горячей линии» (8152) 39-99-99 и зарегистрироваться, соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, вызвать врача на дом, а не ходить в поликлинику.

За несоблюдение условий карантина предусмотрено наказание в соответствии со ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, если вы кого-то заразили, лишение свободы до 5 лет, если это привело к смерти человека.

Как сообщил Андрей Чибис, вся актуальная информация от оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Мурманской области регулярно публикуется в специально созданном официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/covid_murman и на телеграмм-канале https://t.me/COVID19_murmansk. По круглосуточному телефону «горячей линии» (8152) 39-99-99, организованному управлением Роспотребнадзора, также можно получить консультацию специалистов ведомства по вопросам профилактики заболевания, оформления листков нетрудоспособности и другим, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.