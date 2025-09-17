В Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработников. Из резервного фонда правительства Мурманской области на эти цели в 2025 году дополнительно выделено 10 млн рублей.

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» в регионе действует уникальный пакет мер социальной поддержки для медицинских работников, привлеченных из других регионов. Пока приехавший специалист не получил служебное жильё, он получает компенсацию аренды жилья. Данная мера действует до 31 декабря 2028 года. Предельный размер компенсационной выплаты по договору аренды жилья за месяц составляет 25 тысяч рублей.

Также медработники могут получить выплату на приобретение или строительство жилья до 50% первоначального взноса, стать участниками программы «Свой дом в Арктике» и получить сертификат на строительство или покупку дома, а также домокомплекта, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.