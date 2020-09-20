В Мурманской области отменили самоизоляцию для поколения 65+

Власти Мурманской области отменили режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет. Об этом 19 сентября сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом: «18 сентября врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала постановление о завершении самоизоляции для граждан 65+. Это значит, что работающие граждане 65+ могут вернуться к активной трудовой деятельности», - сказано в сообщении.

Оперативный штаб передает обращение Демченко, в котором она просит пожилых жителей области соблюдать масочный режим и требования эпидемиологической безопасности.

«Хотелось бы попросить граждан быть внимательными и обязательно соблюдать все меры предосторожности при нахождении в общественных местах, в транспорте: масочный режим, социальная дистанция, регулярное мытье и обработка рук. Лучше, конечно, минимизировать выходы. Особенно хочется обратить внимание на соблюдение требований санэпидбезопасности при выходе на работу, который неизбежно связан с расширением круга общения и социальной активностью», - отмечает врио губернатора.

Врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала и постановление, согласно которому во всех образовательных учреждениях педагоги обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В оперативном штабе уточнили, что такая мера вводится по предложению Роспотребнадзора по Мурманской области и необходима для снижения риска распространения коронавируса, ОРВИ и гриппа.