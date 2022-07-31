В Мурманской области отметили 40-летие со дня образования Кольской флотилии разнородных сил Северного флота

30 июля во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвящённый 40-летию со дня образования Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Военнослужащих и членов их семей, ветеранов флотилии, а также гражданский персонал поздравили командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Невозможно переоценить значимость той службы, которую вы несёте. Важна сила оружия, но еще важнее – сила духа наших военнослужащих, всех тех, кто сегодня выполняет учебные и боевые задачи. Низкий поклон за вашу самоотверженную службу. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда были мир и благополучие», – сказал Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом отметил, что Кольская флотилия разнородных сил – одно из основных оперативных объединений флота.

«Андреевский флаг развевается не только в Арктических морях, но и в Средиземноморской и Черноморской морских зонах. Мы живём историей флотилии, её сегодняшним днём и перспективами развития – ждём поставки новых кораблей и береговых систем, которые позволят эффективно решать задачи обеспечения безопасности на Севере России», – подчеркнул Александр Моисеев.

Ветеран Кольской флотилии контр-адмирал в отставке Вячеслав Юрченко поделился воспоминаниями о военной службе. Слова поздравления адресовал зрителям и командующий Кольской флотилией контр-адмирал Олег Шастов.

Гостей праздника порадовал своим мастерством Вологодский ансамбль песни и танца «Русский Север», сообщило региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24301/