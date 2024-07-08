В Мурманской области отметили День семьи, любви и верности

В Мурманской области продолжается Год семьи: подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития региона масштабно отметили День семьи, любви и верности – в Кольском Заполярье прошли праздничные мероприятия.

Подопечные Кандалакшского комплексного центра и ребята из отделения обслуживания социальной реабилитации несовершеннолетних города Снежногорска рисовали на асфальте в рамках конкурса «Я рисую ромашку», приуроченного к семейному празднику. Воспитанники Ловозерского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних поздравили сотрудников учреждения, подарив на счастье ромашки (символ праздника), изготовленные своими руками, а в отделении дневного пребывания молодых инвалидов из Мурманска состоялась тематическая дискотека на открытом воздухе:

«Поделившись на две команды, молодые люди выбрали для себя семейные роли и активно участвовали в танцевальных конкурсах, попутно вспоминая и обсуждая распределение обязанностей в семье», – рассказали в Мурманском комплексном центр социального обслуживания населения.

В одной из студий города Апатиты коллектив подопечных Кировского психоневрологического интерната представил танец под названием «Нагадай, подруженька». В Мурманском центре социальной помощи семье и детям состоялся квест «7Я»: детям было предложено пройти 5 станций, находящихся на территории Центра, которые были обозначены растениями.

Как Министерство труда и социального развития Мурманской области

В Умбе на фольклорном фестивале «Беломорье» при участии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса почётными медалями «За любовь и верность» наградили 14 пар. Среди них пять прожили в браке более 50 лет. В текущем году к награждению по ходатайствам муниципалитетов и общественных организаций представлено 47 супружеских пар, в том числе 20 «золотых». Такой медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

Фото: https://gov-murman.ru