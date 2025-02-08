В Мурманской области отметили Международный день саамов

Ежегодно в рамках празднования Международного дня саамов по всей Мурманской области проходят праздничные мероприятия. В сводный план 2025 года вошло более 200 тематических событий, основные из них прошли 6 февраля в городе Мурманске и селе Ловозере.

В Мурманске состоялся торжественный митинг, в ходе которого с приветственными словами к участникам обратились председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Кусайко, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, представитель Министерства внутренней политики Мурманской области Марья Дюпина, президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова и заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко.

Праздничные мероприятия продолжились в выставочном зале города Мурманска, где открылась выставка предметов быта, одежды, кукол и игрушек кольских саамов «Там, где начинается Земля» из коллекции общественного деятеля и саамской старейшины Нины Афанасьевой. Выставка включает в себя старинные и современные изделия и предметы быта. Здесь представлены вязаные изделия, бисерная вышивка, работы из дерева и корней, бересты, сукна, оленьей и рыбьей кожи, рога и кости, гармонично дополненные картинами саамских художников. Работа выставки продлится до 26 февраля 2025 года.

В завершении дня на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки прошел тематический литературный вечер с презентацией книг на саамскую тематику. В ходе встречи представлена книга в жанре очерков «Избранное. Связующая нить времён» саамского автора Светланы Заборщиковой, представляющая собой воспоминания о детстве и семье автора, о её земляках из Ловозера и Кировска и непростом военном времени, изданная в 2024 году Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии, межкультурное коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета, член оргкомитета по подготовке и проведению в Мурманской области мероприятий, посвящённых Международному десятилетию языков коренных народов, Виктория Бакула рассказала об издательском проекте антологий литератур народов современной России и презентовала прозу и поэзию финно-угорских писателей России «Мое слово, мой язык», а также монографию «Этнокультурное образование на Кольском Севере» и антологию поэзии и прозы финно-угорских и самодийских писателей. Ярким завершением вечера стал музыкальный подарок от члена Ассоциации кольских саамов Марины Гринчук, которая исполнила традиционные саамские песни.

Тем временем в культурной столице кольских саамов – селе Ловозере также традиционно состоялся праздничный митинг. Почётное право поднять флаг в этом году предоставлено представительнице коренного малочисленного народа Севера – саамов, матери одного из участников специальной военной операции, защищающего свою Родину, Наталье Ватонен.

На площадке территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея открылась выставка «Магия пространства» саамской художницы Ольги Шаршиной, которая знакомит зрителей с изобразительным искусством, мифологией и фольклором.

Во второй половине дня на базе Ловозерского районного национального культурного центра состоялась вечерняя программа «Самь пеййв». В ходе мероприятия участники минутой молчания почтили память ушедших из жизни односельчан, а также поздравили юбиляров, молодоженов и новорожденных из числа саамов, вручили приз общественного признания «Человек года – 2024».

В завершении вечера состоялась премьера спектакля на саамском языке по мотивам саамских сказок из книги Евгении Пация «Айновы острова и собачий сын». Театрализованная постановка с участием местных жителей была наполнена аутентичными традициями, глубиной эмоций и чувств, что затронуло сердца всех зрителей. Спектакль стал финальным этапом проекта «Будем петь и говорить по-саамски» реализованного Ловозерской местной общественной организацией развития культуры «Культурный код» в партнерстве с Ловозерским районным национальным культурным центром при финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, ежегодно для представителей коренного малочисленного народа выделяются квоты для осуществления традиционного рыболовства, оленеводческим хозяйствам возмещается часть затрат по наращиванию поголовья северных оленей. Осуществляется грантовая поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства, саамских общественных объединений и общин, выделяются субсидии общинам на улучшение материально-технической базы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/