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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 11:30

В Мурманской области отметят День физкультурника

Вчера на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о проведении Дня физкультурника на территории Мурманской области в 2021 году.

Начиная с 1961 года праздник отмечается во вторую субботу августа. В настоящее время он имеет статус всероссийского и будет отмечаться в России уже в 82 раз 14 августа.

«Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе и действующий запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий на территории Мурманской области, при подготовке ко Дню физкультурника муниципальными образованиями предусматривается проведение физкультурных мероприятий в формате онлайн либо среди отдельно взятых групп участников (школьные классы, воспитанники спортивных клубов, отделений спортивных школ и другие) с соблюдением социальной дистанции между участниками и рекомендуемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», – рассказала Светлана Наумова.

По всему региону в онлайн-режиме будут запущены физкультминутки, флешмобы, акции, фото- и видео конкурсы на соответствующую тематику. Пройдут турниры по шахматам, настольному теннису, футболу, баскетболу, спортивной борьбе и другим видам спорта.

14 августа в Апатитах чествование физкультактива пройдёт параллельно с не менее значимым для города событием – открытием скейт-парка и площадки для паркура. А в Оленегорске в дистанционном формате состоится парад спортсменов с трансляцией на уличном LED-экране, в социальных сетях, на телеканале «ОЛТВ».

Ряд спортивно-игровых программ пройдёт в ЗАТО Александровск. Целевая аудитория мероприятий – воспитанники детских оздоровительных лагерей, детских садов, военнослужащие по призыву.

В Кировске для всех желающих в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт фитнес-тренировка, будет также организован цикл мини-интервью с известными людьми Апатитско-Кировского района.

Спортивный праздник состоится на стадионе спорткомплекса «Чайка» в Ковдорском районе. Пройдут соревнования по легкой атлетике, заезды на роликах и самокатах, футбольный матч.

В преддверии праздника, 12 августа, актуальные вопросы сферы физической культуры и спорта будут обсуждаться на встрече с физкультурным активом региона. Представители муниципальных образований региона поделятся лучшими практиками организации спортивного движения в условиях действующих ограничений.

С 10 по 17 августа на стадионе спортивной школы «Олимп» в Апатитах пройдёт одно из наиболее значимых соревнований по футболу – первенство СЗФО России среди юношей до 15 лет. Участие в нём примут 12 команд (200 человек).

В Мурманске 14 августа состоятся соревнования по баскетболу. В этот же день в Коле на площадке детско-юношеской спортивной школы будет организован региональный турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин старше 16 лет.

Кроме того, до 15 августа продлится физкультурное онлайн-мероприятие по северной ходьбе «Заполярный ЗОЖ», стартовавшее 15 июля. Следом за северной ходьбой 16 августа стартует региональное физкультурное онлайн-мероприятие по легкой атлетике «Заполярный ЗОЖ».

Всего к проведению в рамках Дня физкультурника запланировано 53 различных мероприятия с участием более 1300 человек, не считая участников мероприятий, проводимых в онлайн-формате.

Как сообщает региональное Министерство спорта, информация о мероприятиях, приуроченных ко Дню физкультурника, будет доступна на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области и в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», на портале «Наш Север» и туристическом портале Мурманской области.

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