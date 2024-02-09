В Мурманской области отпразднуют «День российских студенческих отрядов»

В 2024 году движение студенческих отрядов Российской Федерации отмечает свой 65-летний юбилей, а также 20-летие учреждения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». 17 февраля 2024 года, в День российских студенческих отрядов, установленный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, будет дан старт мероприятиям юбилейного года.

Мурманское региональное отделение «РСО» также присоединится к 65 субъектам РФ, в которых пройдут торжественные мероприятия.

16 февраля 2024 года с целью обсуждения актуальности вопросов временной и постоянной занятости молодых людей, в образовательных учреждениях Мурманска пройдёт карьерный форум «Труд Крут», в котором примут участие более 250 человек из образовательных организаций Мурманской области. Форум объединит в себе несколько форматов для студентов, подростков, а также партнёров и работодателей: образовательный блок «Включайся», павильон студенческих отрядов, деловая программа.

17 февраля форум завершится торжественным концертом, который пройдёт в МАУДО «Детская театральная школа» по адресу г. Мурманск, просп. Ленина 16. В программу войдёт концертная программа, торжественная передача знамени лучшего студенческого отряда 2023 года, подведение итогов Молодёжной добровольно-патриотической акции «Кольский десант» («Снежный десант РСО»), а также подписание соглашения о сотрудничестве Мурманского регионального отделения МООО «РСО» с МАУДО «Детская театральная школа».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в этом году на территории Мурманской области уже в четвертый раз реализуется Молодёжная добровольно-патриотическая акция «Кольский десант» – региональный аналог Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», которая в этом году отмечает 55-летний юбилей. С каждым годом все больше муниципалитетов региона присоединяются к «Кольскому десанту», всё больше студентов подают заявки на участие в акции.

Реализация мероприятий проходит в соответствии с планом основных мероприятий юбилейного года, утвержденного протоколом организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Фото: https://gov-murman.ru