В Мурманской области отремонтировано более 130 км опорной сети региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

С 2019 года в Мурманской области ведутся мероприятия по приведению в нормативное состояние региональных дорог, которые входят в опорную сеть региона. Работы проходят по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В состав опорной сети автомобильных дорог Мурманской области включены автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 1160,544 км, в том числе: автомобильная дорога Р-21 «Кола» с подъездами общей протяженностью 803,938 км; восемь автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и один мостовой переход, общей протяженностью региональной опорной сети 356,606 км.

«Опорная сеть – это единая дорожная сеть, которая связывает между собой регионы и территории внутри них. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, к 2027 году нужно привести в нормативное состояние 85% таких дорог. Мурманская область последовательно ведёт эту работу», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, за 6 лет в Кольском Заполярье отремонтировано 134,23 км опорной сети региональных автомобильных дорог. В следующем году работы по дорожному нацпроекту будут продолжены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/