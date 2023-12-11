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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 16:00

В Мурманской области отремонтировано более 300 погонных метров мостовых сооружений

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году планируется построить, реконструировать и отремонтировать порядка 750 искусственных сооружений по всей стране.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подвело итоги работ по реконструкции и ремонту искусственных дорожных сооружений в Мурманской области в 2023 году в рамках дорожного проекта.

Всего было отремонтировано 7 мостов и 1 путепровод через железную дорогу. Общая длина отремонтированных мостовых сооружений – 301,06 погонных метров. Уложено более 12 тысяч кв. ме тров верхнего слоя дорожной одежды.

На 23 км автомобильной дороги регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами обновлен мост через реку Малая Средняя и через реку Средняя, а на 104 км велась реконструкция моста через реку Эйнч, которую начали в мае 2022 года, на месте старого моста, построенного еще в 1965 году, появилось новое мостовое сооружение.

Автодорога Кировск – Коашва приводится в нормативное состояние поэтапно с 2021 года. В этом году выполнялись работы по ямочному ремонту и восстановлению верхних изношенных слоев покрытия, а также отремонтирован мост через реку Умболка и путепровод через железную дорогу.

Завершены строительные работы на мостах через реку Ваенга по дороге в Североморск и через ручей Верес на автомобильной дороге Умба – Кандалакша.

На 14 км региональной автомобильной дороги «Автоподъезд к населенному пункту Зареченск» завершена двухлетняя реконструкция искусственного сооружения через реку Кети, которая была начата в 2022 году. Полностью демонтирован старый мост, возведен временный – для обеспечения непрерывного проезда. За два года специалисты построили новую металлическую конструкцию, установили барьерные и перильные ограждения, укрепили откосы и русла из габионных конструкций по слою геотекстиля.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, два крупных объекта будут завершены в следующем году. Это реконструкция мостового перехода через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный - а/д «Лотта» и реконструкция моста через реку Канентъявр на 49 км дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. На данный момент готовность объектов составляет 40%.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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