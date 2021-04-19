В Мурманской области отремонтируют три моста в 2021 году

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области ремонтируют не только дорожное покрытие, но и ряд других объектов. Кроме того, выполняется комплекс мероприятий для повышения уровня безопасности на дорогах.

«Отдельное внимание в этом году уделяется приведению в нормативное состояние искусственных сооружений, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин в ходе брифинга, посвящённого вопросам реализации дорожного нацпроекта. – В этом году в рамках нацпроекта будет отремонтирован мост через реку Умбу, путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви, а также начнём реконструкцию мостового перехода через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Подрядчики уже определены, ждём начала строительного сезона и надеемся на благоприятные погодные условия».

Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви взяло на себя общество с ограниченно ответственностью «Аксай». Ремонтом моста через реку Умбу на км 4+033 автомобильной дороги Умба-Кандалакша займется индивидуальный предприниматель Петров Павел Иванович. А реконструкцию мостового перехода через реку Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами будет выполнять ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».