Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 18 марта в Мурманской области отсутствуют подтверждённые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

- 1 предварительно положительный результат на коронавирус (диагноз не подтверждён);

- 4 человека госпитализированы за прошедшие сутки;

- 49 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

- 67 человек находятся на обсервации;

- 458 человек находятся на самоизоляции.