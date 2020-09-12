В Мурманской области ожидает понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 сентября Кольский полуостров останется под влиянием промежуточного барического гребня между циклонами в Норвежском море и на севере Урала, поэтому сохранится относительно тёплая и преимущественно сухая погода.

13 сентября в районе Ботнического залива сформируется частный циклон, который углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесёт в наш регион пасмурную, дождливую погоду, температура воздуха в дневные часы составит от +8 до +13 градусов.

14 и 15 сентября под влиянием тыловой части циклона температура воздуха начнёт понижаться и не превысит +6+11 градусов.

Сегодня, 12 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +9+14°.

Оповещение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

В центральной части Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, на полуострове Рыбачий IV региональный класс пожарной опасности.