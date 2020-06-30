В Мурманской области ожидается дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня и 1 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, средняя температура воздуха на 1-4° выше климатической нормы.

Сегодня, 30 июня, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На юге Печенгского, на западе Кольского, востоке Ловозерского и западе Терского районов, в Ковдорском и Кандалакшском районах, в городах: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори ожидается V региональный класс пожарной опасности.