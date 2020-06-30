Мурманская область. Арктика (16+)30.06.20 07:00
В Мурманской области ожидается дождь, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня и 1 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, средняя температура воздуха на 1-4° выше климатической нормы.
Сегодня, 30 июня, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
На юге Печенгского, на западе Кольского, востоке Ловозерского и западе Терского районов, в Ковдорском и Кандалакшском районах, в городах: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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