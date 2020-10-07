В Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, 7 октября порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Сегодня, 7 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +5+10°.