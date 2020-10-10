Мурманская область. Арктика (16+)10.10.20 07:00
В Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 октября погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами туман.
10 и 11 октября преобладающая температура воздуха ночью +2+8°, днём +5+10°.
12 октября ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 10 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, туман. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +5+10°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Ольга
07.10.20 00:14
01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог «Арктик-ТВ» отвечает на вопросы телезрителей
Ольга
06.10.20 22:15
В парке на просп. Героев-североморцев вообще нет освещения, особенно как идти к Сбербанку, около дома № 62 по просп. Героев-североморцев. Куда надо писать,чтобы поставили хотя бы несколько фонарей? *
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
-Скоро в эфире09:30«Приключения в городе, которого нет». Художественный фильм (6+)10:55«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)11:25«Папа». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 40% россиян ждут резкого роста цен в ближайший месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 98 копеек, доллар потерял почти 89 копеек-PRO Энергетику (18+)Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Процесс госрегистрации компаний становится проще: с 25 ноября будут действовать новые формы документов