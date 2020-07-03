В Мурманской области ожидается местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+21°.
Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +16+21°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
На востоке Ловозерского района сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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1 и 2 июля на реках запада и центра области (рр. Ура, Лотта, Кола, Ёна, Тумча) и на горных реках наблюдаются подъёмы уровней воды на 5-