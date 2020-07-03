В Мурманской области ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+21°.

Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +16+21°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На востоке Ловозерского района сохранится V региональный класс пожарной опасности.

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