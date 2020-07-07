Мурманская область. Арктика (16+)07.07.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами дождь, днём грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы.
Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +15+20°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
-Скоро в эфире14:25Мультфильмы (0+/6+)15:25«Виталий Соломин. Между Ватсоном и «Зимней вишней». Документальный фильм (16+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%-PRO Валюту (16+)Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
-Нам интересно Ваше мнение05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 126 человек