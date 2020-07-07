В Мурманской области ожидается местами дождь, днём грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, среднесуточная температура воздуха на 2-5° выше климатической нормы.

Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +15+20°.