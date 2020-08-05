В Мурманской области ожидается местами дождь, днём в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь различной интенсивности.

Сегодня, 5 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в Кандалакшском районе, на западе Терского района, в районе г. Апатиты и в г. Кировск IV региональный класс пожарной опасности; в Печенгском и на западе Кольского района V региональный класс пожарной опасности.