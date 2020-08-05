Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами дождь, днём в отдельных районах грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь различной интенсивности.
Сегодня, 5 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области ожидается: в Кандалакшском районе, на западе Терского района, в районе г. Апатиты и в г. Кировск IV региональный класс пожарной опасности; в Печенгском и на западе Кольского района V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
-Скоро в эфире11:35«Москва, я терплю тебя». Художественный фильм (16+)13:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской с начала года увеличилась на 8,8%-PRO Валюту (16+)Курс рубля растёт на фоне растущих цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-Нам интересно Ваше мнение28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 638 человек