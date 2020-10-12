Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами дождь, ночью и утром туман
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определят обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами туман.
12 октября ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 12 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +1+6°, днём +4+9°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_yazyk/55183582434/panorama/?ll=33.095713%2C68.982999&
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
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Александр
09.10.20 10:56
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