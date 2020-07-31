В Мурманской области ожидается местами дождь, понижение температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяла южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. 31 июля прогнозируется смещение циклона с Северного моря на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, местами дождь, понижение температура воздуха.

Сегодня, 31 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +11+16°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в районе г. Мурманска IV региональный класс пожарной опасности; в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском, Кольском районах и на западе Ловозерского района V региональный класс пожарной опасности.

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