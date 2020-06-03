В Мурманской области ожидается местами дождь, возможна гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза, на севере области понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 июня, будет переменная облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, на севере северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°, на северо-западе +10+15°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Терском районе ожидается V региональный класс пожарной опасности.

В Печенгском районе, на западе Кольского и на юге Кандалакшского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.