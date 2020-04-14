В Мурманской области ожидается местами мокрый снег и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 и 16 апреля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонов: 15 апреля с центром в Гренландском море, 16 апреля – смещающегося с Вологодской области в северном направлении. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 2-4° выше климатической нормы.

Завтра, 15 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Гололедица.