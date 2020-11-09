В Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 ноября произошло смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -8°. Местами гололедица.