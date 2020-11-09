Мурманская область. Арктика (16+)09.11.20 08:00
В Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 ноября произошло смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.
Сегодня, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -8°. Местами гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Лапландия». 35 летМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проекта
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
-Скоро в эфире15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян, а на личные накопления — минимальное-PRO Валюту (16+)Рубль пытается потеснить доллар и евро-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Жители дома № 24 на улице Фадеев Ручей в Мурманске устали жить в сырости-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП