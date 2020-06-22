В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет антициклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь.

Сегодня, 22 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, на юге +7+12º, днём +9+14º, на юге +15+20º.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Печенгском, Кольском и Ковдорском районах, в городах Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе, в городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори IV региональный класс пожарной опасности.