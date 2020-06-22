Мурманская область. Арктика (16+)22.06.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет антициклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь.
Сегодня, 22 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, на юге +7+12º, днём +9+14º, на юге +15+20º.
Оповещение о высокой пожарной опасности
В Печенгском, Кольском и Ковдорском районах, в городах Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе, в городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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