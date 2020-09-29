Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 сентября - 1 октября погоду Кольского полуострова будет определять периферия антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха ночью +3+9°, днём 29 сентября +10+15°, 30 сентября -1 октября +8+13°.
Сегодня, 29 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.
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