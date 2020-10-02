Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, туман
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман. 3 октября ночью в отдельных районах ожидаются заморозки, днём температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 2 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.
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