В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман. 3 октября ночью в отдельных районах ожидаются заморозки, днём температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 2 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.