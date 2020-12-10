В Мурманской области ожидается местами небольшой снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

11 и 12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -8-13°, днём от 0 до -5°. Гололедица.