Мурманская область. Арктика (16+)10.12.20 07:00
В Мурманской области ожидается местами небольшой снег, порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.
11 и 12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона: ветер ослабеет, температура воздуха понизится.
Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -8-13°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
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