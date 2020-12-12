В Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром на востоке Европейской территории России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-8°, при прояснениях в отдельных районах до -10-15°.

Сегодня, 12 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснении -8-13º в течение суток. Гололедица.