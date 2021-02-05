В Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклонической депрессии расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха -7-12°, местами до -18°, ночью 4 и 5 февраля при прояснениях в отдельных районах -20-25°.

Сегодня, 5 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, при прояснениях -15-20°. Гололедица.

* * *

С начала февраля на крайнем севере Мурманской области выпало от 43 до 74%, в районе Мурманска - 94% месячной нормы осадков. Прирост высоты снега за период 1–3 февраля и ночь 4 февраля в этих районах составил 14-27 см.