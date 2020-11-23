В Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров. В этот период ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 23 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.