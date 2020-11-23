Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 08:00
В Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров. В этот период ожидается местами порывистый ветер, осадки различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 23 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.
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Последние комментарии
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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