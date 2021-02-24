В Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Арктический антициклон, определявший холодную погоду в нашем регионе, постепенно сместится на Центральный федеральный округ и Кольский полуостров окажется под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях, а также на западе Баренцева моря. 24 и 25 февраля по Мурманской области, начиная с западных районов области, ожидается постепенное увеличение облачности, осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 24 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении до -23°, днём -8-13°, местами до -18º. Гололедица.

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По данным МГ-2 Мурманск, 23 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдался дрейфующий лёд в количестве 5-6 баллов толщиной 5 см, расположенный преимущественно у берегов, мористее чисто или редкий лёд.