В Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 июля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Финского залива. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, 1 июля местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +14+20°.

Сегодня, 1 июля, будет облачная погода. Дождь, ночью на западе области местами сильный. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

1-3 июля на востоке Ловозерского района сохранится V региональный класс пожарной опасности.

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