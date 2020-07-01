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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.20 07:00

В Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 июля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Финского залива. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, 1 июля местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +14+20°.

Сегодня, 1 июля, будет  облачная погода. Дождь, ночью на западе области местами сильный. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём юго-западный сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

1-3 июля на востоке Ловозерского  района сохранится  V региональный класс пожарной опасности.

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На реках Мурманской области наступает сезон дождевых паводков. Начинается с рек запада области (рр. Лотта, Ура, Тумча) и горных рек - водность рек запада области и горных рек увеличивается за счёт дождей. На других реках пока сохраняются понижения уровней воды на 1-9 см в сутки.

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Роман
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