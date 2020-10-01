В Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман, преобладающая температура воздуха ночью +3+8°, днём 1 октября +8+13°, 2 октября +6+11°.

3 октября ночью в отдельных районах ожидаются заморозки, днём температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 1 октября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.