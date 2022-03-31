В Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в районе Архангельской области. В нашем регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -13-20°, на севере области -6-12°, днём от 0 до -5°.

1 и 2 апреля ожидается смещение очередного циклона с Гренландского моря на север Скандинавии. Мурманская область будет находиться: 1 апреля, в основном, в малоградиентном барическом поле, а 2 апреля под влиянием восточной части циклона. С приближением циклона интенсивность осадков постепенно увеличится, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -1-6°.

Сегодня, 31 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -11 -16° при прояснениях -17 -22°, на крайнем севере области -6 -11°, днём от 0 до -5°. Гололедица.